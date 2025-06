Ewa Zawada, znana influencerka i DJ-ka, potwierdziła swoje zaangażowanie w związek z Grzegorzem Milewskim, uczestnikiem trzeciej edycji "Love Never Lies", i zdradziła, że wspólnie wybierają się na wyjątkowe wydarzenie. Podczas konferencji prasowej artystka wspomniała o wydarzeniu i o swoim nowym partnerze. Koniecznie sprawdzcie, co miała do powiedzenia!

Reklama

Ewa Zawada o planach z Grzegorzem Milewskim

W kwietniu Grzegorz Milewski, uczestnik trzeciej edycji programu "Love Never Lies", oficjalnie potwierdził związek z influencerką i DJ-ką Ewą Zawadą. W emocjonalnym oświadczeniu na Instagramie wyraził wdzięczność za obecność Ewy w jego życiu, podkreślając jednocześnie chęć zachowania równowagi między życiem publicznym a prywatnym. Zawada również zabrała głos, potwierdzając relację z Grzegorzem, jednocześnie prosząc o poszanowanie ich prywatności. Ostatnio influencerka i dj'ka pojawiła się na konferencji prasowej Upperground Festiwal i nie ukrywała, że już nie może doczekać się wydarzenia. Influencerka zdradziła, że wybierze się na niego ze swoim ukochanym.

Z moim chłopakiem Grzegorzem idziemy i w sumie ze znajomymi powiedziała Ewa Zawada.

To jest festiwal na to, żeby uwolnić swoje emocje. Tam każdy ma swoją przestrzeń, tam są cudowni ludzie, super atmosfera. Każdy jest pomocny uprzejmy i to jest coś niezwykłego nawet jeżeli ktoś nie lubi tego typu muzyki dodała.

Co jeszcze Ewa Zawada powiedziała o Upperground Festiwal przed naszą kamerą? Koniecznie sprawdźcie nasz materiał powyżej, by dowiedzieć się więcej.

Upperground Festiwal odbędzie się 14 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Bilety są dostępne na stronie ebilet.pl i eventim.pl. Gwiazdą wieczoru będzie ARTBEAT, ale pojawią się również tacy artyści jak Armin Van Buuren, Miss Monique czy Korolova.

Zobacz także: