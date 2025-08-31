Ewa Wachowicz od lat kojarzona jest ze stacją Polsat, jednak zanim tam trafiła zdobyła tytuł Miss Polonia w 1992 roku. Od tamtej pory cieszy się ogromną sympatią widzów, którzy chętnie oglądają ją na szklanym ekranie. Trudno się więc dziwić, że to właśnie jej stacja zaoferowała współprowadzenie "Halo tu Polsat". W rozmowie z naszym reporterem Wachowicz opowiedziała o początkach swojej pracy w Polsacie. Jak tam trafiła?

Ewa Wachowicz ujawnia całą prawdę o pracy w Polsacie

Jak już wiadomo, Ewa Wachowicz została jedną z prowadzących śniadaniówkę "Halo tu Polsat". Fanów ta wiadomość szczerze ucieszyła i już nie mogą się doczekać, aż po raz pierwszy zobaczą 54-latkę w nowej roli. Również i ona sama wydaje się podekscytowana, tym bardziej, że ze stacją Polsat jest związana od początku swojej telewizyjnej kariery.

W rozmowie z naszym reporterem Ewa Wachowicz opowiedziała, jak właściwie znalazła się w Polsacie. Wbrew domysłom - nie musiała wcale usilnie ubiegać się o posadę.

Jeżeli można mówić o szczęściu w życiu, to tak - ja to szczęście miałam. Z jednej strony zostałam Miss Polonia i ten konkurs spowodował, że zostałam zauważona właśnie przez Polsat. Telewizja lubi ludzi ładnych, więc ja dostałam tę propozycję i dostałam tę szansę, aby w telewizji Polsat stanąć przed kamerą i tak mi się to udaje nawet do tej pory

Ewa Wachowicz zdradziła nam również, jak praca w Polsacie wyglądała przed laty. Okazuje się, że wówczas twarze stacji musiały odnaleźć się w zupełnie innych warunkach, niż obecnie.

Ewa Wachowicz zachwyciła fotoreporterów na spotkaniu prasowym "Halo, tu Polsat", Fot.: Artur Zawadzki/REPORTER

