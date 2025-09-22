W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" z show odpadli Ewa Minge i jej taneczny partner Michał Bartkiewicz. Projektantka nie zawalczy już o Kryształową Kulę, a całą sytuację krótko, ale dobitnie skomentowała jurorka Iwona Pavlović. Przed naszą kamerą ujawniła, co mogło zadecydować o takim wyniku.

Reklama

Iwona Pavlović o porażce Minge w "Tańcu z Gwiazdami"

Ewa Minge wzięła udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", a na parkiecie towarzyszył jej Michał Bartkiewicz. Niestety ich pokazy nie były zbyt wysoko oceniane przez jurorów i ostatecznie odpadli już w drugim odcinku tanecznego show.

Projektantka na zakończenie wbiła szpilkę Rafałowi Maserakowi, zarzucając mu próbę ośmieszenia jej tańca. Nie ukrywała również żalu do Iwony Pavlović, która surowo komentowała każdy jej występ. Tancerka opowiedziała naszemu reporterowi, dlaczego jej zdaniem to właśnie Minge odpadła jako pierwsza.

Nie byli w czołówce jeśli chodzi o punktację nas, sędziów i pewnie też było mniej smsów. Myślę że to troszeczkę razem się dzisiaj połączyło. Chociaż nie jest nigdy wiadomo, jak to będzie stwierdziła Iwona Pavlovic.

Co jeszcze "Czarna mamba" zdradziła przed naszą kamerą? Dowiecie się, oglądając wideo.

Zobacz także:

Reklama