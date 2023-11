Ewa Błaszczyk zdradziła, jak jej córka Marianna wspomina wypadek Oli

Ewa Błaszczyk po dramatycznej sytuacji, jaka spotkała jej córkę, która od momentu wypadku cały czas przebywa w śpiączce, postanowiła pomagać innym rodzinom, które znalazły się w takiej samej sytuacji jak ona sama. Fundacja na "Akogo?" działająca rzecz osób przebywających w śpiączce niezmiennie niesie pomoc, a jak Ewa Błaszczyk wspomina ten dzień, kiedy jej córka zapadła w śpiączkę. Jak zareagowała wtedy jej druga córka?

Ewa Błaszczyk w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulką Grabowską wróciła wspomnieniami do czasu wypadku i opowiedziała, jak wyglądały tamte dni i jak zareagowała na tę sytuację jej druga córka. To nie był łatwy czas dla założycielki fundacji "Akogo?" i kliniki "Budzik".

Mania, jako dziewczynka 6-letnia na początku wierzyła, że to się zmieni, że to się zaraz zmieni, że to się chwilę później zmieni. Natomiast ja od razu sobie zdawałam sprawę po 1,5 roku, że to tak nie będzie, tylko tez nie ma sensu dzielić się taką wiedzą, bo może coś będzie.

powiedziała wprost Ewa Błaszczyk.