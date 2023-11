Ewa Błaszczyk przekuła trudne doświadczenia w działanie i od lat prowadzi fundację "Akogo?", działającą na rzecz osób przebywających w śpiączce. Jest również założycielką kliniki "Budzik" i inicjatorką wielu kampanii społecznych. Co o swojej działalności mówi aktorka? Jakie ma plany na przyszłość? Opowiedziała o nich w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską.

Ewa Błaszczyk jest doskonałym przykładem tego, jak przeciwności losu i trudną rzeczywistość można przekuć w działanie i niesienie pomocy innym. Po tragicznym wypadku córki, do którego doszło w 2000 roku, aktorka postanowiła nagłośnić kwestię osób przebywających w śpiączce i do dzisiaj aktywnie działa w tym obszarze.

Ewa Błaszczyk jest między innymi założycielką fundacji "Akogo?" i pomysłodawczynią kliniki "Budzik", która pomaga osobom przebywającym w śpiączce. O tej działalności i swoich dalszych planach Ewa Błaszczyk opowiedziała w rozmowie z Party.pl.

Śledzenie, parcie na to, by zrobić te programy eksperymentalne, medyczne, to, co jest do przodu. Już się skończyła budowa, kliniki chodzą, w dziecięcej się wybudziło ponad 100 osób, w Olsztynie, z którym współpracujemy wybudziło się 30 osób, już wyszły dwie osoby. Sporo pacjentów się naprawdę poprawiło i to jest wspaniałe

- przyznała Ewa Błaszczyk.