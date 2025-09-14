Emocje przed "TzG" sięgają zenitu. Oto czego obawia się Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz intensywnie przygotowują się do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Aktor zdradził nam, co jest dla niego największym wyzwaniem. Czy będzie w stanie to skonfrontować po odcinku? Na pytanie naszego dziennikarza odpowiedział ze śmiechem: "Jak wyjdę z garderoby!".
Już 14 września startuje 17. edycja "Tańca z Gwiazdami". Jednocześnie format świętuje swoje 20-lecie, co oznacza, że do studia zaproszonych zostanie setki znanych gości. W jednym z nadchodzących odcinków nowego sezonu pojawi się aż 200 gwiazd, które brały udział w poprzednich edycjach od 2005 roku do teraz. "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko emocje związane z jubileuszem, ale również te, które towarzyszą uczestnikom, którzy na parkiecie staną po raz pierwszy. Co czuje Marcin Rogacewicz, tuż przed swoim debiutem w najpopularniejszym programie tanecznym w Polsce?
Marcin Rogacewicz o pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Tym razem w "Tańcu z Gwiazdami" zmierzy się tylko 11 par. Michał Czernecki musiał zrezygnować ze swojego udziału z powodów zdrowotnych. Produkcja zdecydowała, że nie zastąpi pary kolejną. Jego partnerka Julia Suryś jednak pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami", i chociaż nie zatańczy na parkiecie, otrzymała inną propozycję pracy. Wraz z Wojciechem Kuciną poprowadzą backstage, który będą relacjonować w mediach społecznościowych.
Widzowie już nie mogą doczekać się na wszystkie niespodzianki nowej edycji a w szczególności na występy uczestników! Jakie emocje towarzyszą Marcinowi Rogacewiczowi przed startem show? Byliśmy na jego treningu:
Emocje ogromne, bo fizycznie jest super, kroki nie najgorzej natomiast...
Nie zgadniecie, czego obawia się najbardziej. Zobaczcie nasz wywiad z Marcinem Rogacewiczem i Agnieszką Kaczorowską.
