Już 14 września startuje 17. edycja "Tańca z Gwiazdami". Jednocześnie format świętuje swoje 20-lecie, co oznacza, że do studia zaproszonych zostanie setki znanych gości. W jednym z nadchodzących odcinków nowego sezonu pojawi się aż 200 gwiazd, które brały udział w poprzednich edycjach od 2005 roku do teraz. "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko emocje związane z jubileuszem, ale również te, które towarzyszą uczestnikom, którzy na parkiecie staną po raz pierwszy. Co czuje Marcin Rogacewicz, tuż przed swoim debiutem w najpopularniejszym programie tanecznym w Polsce?

Marcin Rogacewicz o pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Tym razem w "Tańcu z Gwiazdami" zmierzy się tylko 11 par. Michał Czernecki musiał zrezygnować ze swojego udziału z powodów zdrowotnych. Produkcja zdecydowała, że nie zastąpi pary kolejną. Jego partnerka Julia Suryś jednak pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami", i chociaż nie zatańczy na parkiecie, otrzymała inną propozycję pracy. Wraz z Wojciechem Kuciną poprowadzą backstage, który będą relacjonować w mediach społecznościowych.

Widzowie już nie mogą doczekać się na wszystkie niespodzianki nowej edycji a w szczególności na występy uczestników! Jakie emocje towarzyszą Marcinowi Rogacewiczowi przed startem show? Byliśmy na jego treningu:

Emocje ogromne, bo fizycznie jest super, kroki nie najgorzej natomiast...

Nie zgadniecie, czego obawia się najbardziej. Zobaczcie nasz wywiad z Marcinem Rogacewiczem i Agnieszką Kaczorowską.

