18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025. Głosowanie nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia – Polacy ponownie pójdą do urn, by zdecydować, kto przez kolejne pięć lat będzie sprawował urząd głowy państwa. W drugiej turze zmierzą się dwaj kandydaci z największym poparciem: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. W kontekście gorących dyskusji politycznych głos zabrała również Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion. Jej refleksja na temat wyniku wyborów i nastrojów społecznych była zaskakująco szczera i mocna.

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, w rozmowie z naszym reporterem nie unikała tematu wyborów prezydenckich. Choć przyznała, że nie była zaskoczona wynikiem pierwszej tury, jej wypowiedź szybko przeszła w refleksję na temat podziałów społecznych i braku akceptacji dla odmiennych poglądów.

Takie mamy państwo. To nigdy nie będzie takiego jednego wyboru, który przypasuje nam wszystkim. Niestety. Zawsze jakaś jedna strona będzie pokrzywdzona

Influencerka zwróciła uwagę na rosnącą agresję i niepokojący poziom hejtu, jaki pojawia się nie tylko w politycznych dyskusjach, ale też w codziennym życiu społecznym.

Ja tylko namawiam jednak, aby do swoich poglądów, czasami aż wręcz fanatycznych, nie przekonywać kogoś na siłę. Plus, żeby nie wychodzić z agresją do ludzi, którzy myślą inaczej

dodała.