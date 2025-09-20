Emilia Dankwa szczerze o powrocie "Rodzinki.pl". "Ja nadal trochę nie dowierzam..."
Emilia Dankwa to jedna z gwiazd serialu "Rodzinka.pl". Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z młodą aktorką i oczywiście nie mogło zabraknąć tematu wielkiego powrotu produkcji na antenę TVP2. Co sądzi o nowym sezonie, który pojawił się na ekranie po kilkuletniej przerwie?
Po pięciu latach przerwy "Rodzinka.pl" powróciła z 17. sezonem – premiera odbyła się 6 września 2025 roku o godzinie 20:00 na TVP2. Nowe odcinki będą emitowane w soboty, a emisja ma trwać do końca listopada. W odświeżonym sezonie ponownie zobaczymy rodzinę Boskich, czyli Natalię, Ludwika oraz ich dzieci: Tomka, Kubę i Kacpra. Nie zabraknie także innych popularnych bohaterów, w tym serialowej Zosi, w którą wciela się Emilia Dankwa.
"Rodzinka.pl": Emilia Dankwa o nowym sezonie serialu
Z Emilią Dankwą mieliśmy okazję porozmawiać podczas premiery serialu "Breslau". Młoda gwiazda opowiedziała nam o swoich emocjach związanych z powrotem "Rodzinki.pl" na ekrany. Nie ukrywała przy tym swojego szczęścia.
Ja nadal trochę nie dowierzam, gdyż przez te 5 lat wierzyłam, że faktycznie ,,Rodzinka'' wróci. I to, że to się teraz dzieje, (...) to myślę ,,kurczę, naprawdę? To teraz ten moment?''
W dalszej części rozmowy aktorka zdradziła nam, jakie wiadomości otrzymała od widzów po premierze nowego sezonu "Rodzinki.pl". Niektóre były zaskakujące! Wszystkiego na ten temat dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.
