Po pięciu latach przerwy "Rodzinka.pl" powróciła z 17. sezonem – premiera odbyła się 6 września 2025 roku o godzinie 20:00 na TVP2. Nowe odcinki będą emitowane w soboty, a emisja ma trwać do końca listopada. W odświeżonym sezonie ponownie zobaczymy rodzinę Boskich, czyli Natalię, Ludwika oraz ich dzieci: Tomka, Kubę i Kacpra. Nie zabraknie także innych popularnych bohaterów, w tym serialowej Zosi, w którą wciela się Emilia Dankwa.

"Rodzinka.pl": Emilia Dankwa o nowym sezonie serialu

Z Emilią Dankwą mieliśmy okazję porozmawiać podczas premiery serialu "Breslau". Młoda gwiazda opowiedziała nam o swoich emocjach związanych z powrotem "Rodzinki.pl" na ekrany. Nie ukrywała przy tym swojego szczęścia.

Ja nadal trochę nie dowierzam, gdyż przez te 5 lat wierzyłam, że faktycznie ,,Rodzinka'' wróci. I to, że to się teraz dzieje, (...) to myślę ,,kurczę, naprawdę? To teraz ten moment?'' - zaczęła Emilia Dankwa

W dalszej części rozmowy aktorka zdradziła nam, jakie wiadomości otrzymała od widzów po premierze nowego sezonu "Rodzinki.pl". Niektóre były zaskakujące! Wszystkiego na ten temat dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Fot. Mat. Pras. TVP

