Emilia Dankwa w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na pytanie, jakie ma marzenia związane ze swoją karierą. Młoda aktorka zareagowała również na pytanie o udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Emilia Dankwa zaskoczyła komentarzem ws. "Tańca z Gwiazdami"

Emilia Dankwa zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Rodzince.pl". Jako dziecko zagrała Zosię, koleżankę serialowego Kacpra Boskiego (w tej roli Mateusz Pawłowski) i skradła serca widzów. Dziś Emilia Dankwa jest już dorosła, a niedawno razem z innymi gwiazdami wróciła na plan produkcji o rodzinie Boskich. Po premierze powracającej po latach "Rodzinki.pl" w komentarzach zawrzało, a fani publikowali skrajne opinie.

Ostatnio na jednym z eventów reporter Party.pl spotkał Emilię Dankwę i zapytał o jej kolejne marzenia związane z karierą. Młoda gwiazda szczerze odpowiedziała.

Chciałabym dalej faktycznie robić to co robię, czyli łączyć aktorstwo i modeling i rozwijać coraz bardziej karierę w Stanach wyznała Emilia Dankwa.

A co sądzi m.in. o "Tańcu z Gwiazdami" czy "Afryka Express" i czy chciałaby wystąpić w telewizyjnym show? Emilia Danka powiedziała wprost!

Są interesujące, bardzo lubię je oglądać i myślę, że w niedalekiej przyszłości mogę się w jakimś takim pojawić...

Zobaczcie naszą rozmowę z Emilią Dankwą! W którym programie chcielibyście zobaczyć gwiazdę "Rodzinki.pl"?

