Emi z "Love Island" po tym jak Adrian ją odrzucił i złamał jej serce, odeszła z programu. Teraz była uczestniczka randkowego show w rozmowie z Party.pl wyznała, że Adrian zadzwonił do niej po wyjściu z willi. Nie uwierzycie, co powiedziała nam 21-latka. Będziecie zaskoczeni!

Emi z "Love Island", a właściwie Emilia Stec, brała udział w 9. edycji miłosnego hitu Polsatu i nieźle tam namieszała. 21-latka na wyspie miłości długo budowała relację z Danem, ale gdy wyznał jej miłość, postanowiła zakończyć związek. Młoda Islanderka zainteresowała się innym uczestnikiem programu - Adrianem. Ten jednak złamał jej serce, a Emi odeszła z "Love Island". Teraz w rozmowie z Party.pl Emi przyznała, że Adrian skontaktował się z nią po tym, jak sam opuścił program. Emi zdradziła, co wówczas od niego usłyszała:

Adrian po wylądowaniu zadzwonił do mnie i powiedział, że jestem pierwszą osobą do której on dzwoni - na ile to jest prawda, to nie wiem(...) Wiki, była wtedy jeszcze na wyspie.

przyznała.