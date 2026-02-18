Eliza Macudzińska i Marcel Gawroński wystąpią w programie "99. Gra o wszystko. VIP". Tym razem będą mieli okazję zmierzyć się w reality show wspólnie. Jak wspominają czas na planie? Czy w stresujących warunkach ich związek został wystawiony na próbę?

Eliza Macudzińska i Marcel Gawroński na ramówce TVN 2026

Na prezentacji wiosennej ramówki TVN 2026 pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród nich nie zabrało również 17-letniej córki Izabeli Macudzińskiej, która debiutowała w "Królowych życia". Dziś sama jest już influencerką, a przy okazji bierze udział w produkcjach TVN. Niedługo rusza kolejny sezon "99. Gra o wszystko. VIP", gdzie wystąpi z chłopakiem. Eliza ma już za sobą jedną edycję tego show, gdzie udało jej się dojść aż do finału. Jak będzie tym razem? Czy dodatkowa obecność ukochanego, sprawiła, że pojawiły się miedzy nimi sprzeczki?

Wydaje mi się, że nie było kłótni zaczęła Eliza.

A jej chłopak dodał:

My ogólnie całe życie się dogadujemy, nie no wiadomo pokłócimy się, każdy się kłóci ale na programie nie zdaje mi się, że się kłóciliśmy.

W tym roku Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak świętowali 25-lecie związku. 17-letnia córka gwiazdy "Królowych życia" nie ukrywa, że rodzice są dla niej wzorem. Sama jest w pierwszym medialnym związku, czy podobnie jak u jej mamy, pierwszy okaże się tym jedynym? Trzymamy za to kciuki! Zobaczcie nasz nowy wywiad z Elizą Macudzińską i Marcelem Gawrońskim z Teenz.

Zobacz także:

fot. Artur Zawadzki/East News

fot. Paweł Wodzyński/East News

fot. Adam Jankowski/East News