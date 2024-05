Edyta Folwarska zyskała popularność podczas programu "Królowa przetrwania". Już wtedy wspominała, że wychowuje samotnie syna, a u jej boku brakuje mężczyzny. Niedawno jednak fani dostrzegli, że Edyta Folwarska często pokazuje się na Instagramie z uczestnikiem "Love Island". Przed naszą kamerą odpowiedziała, co faktycznie łączy ją z Bartłomiejem Ratajczakiem.

Od jakiegoś czasu chyba wszyscy zadają sobie pytanie czy Bartek z "Love Island" spotyka się uczestniczką "Królowej przetrwania"? Internauci zaczęli zastanawiać się, co łączy Bartka i Edytę Folwarską, którzy coraz częściej publikują w sieci wspólne kadry. Czy Edyta Folwarska i Bartłomiej są w związku? Celebrytka w rozmowie z reporterką Party.pl ujawniła, jaka jest prawda!

Bartek to jest wspaniały facet(...) jest bardzo rodzinny, ciepły, co niedzielę chodzi do kościoła i nie jest rozwiązły i kolegujemy się, nic więcej(...) chciałabym, żeby ta miłość do mnie przyszła

- zdradziła Edyta Folwarska.