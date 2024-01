Edyta Folwarska i Natalia Janoszek to uczestniczki nowego show "Królowa Przetrwania". Internauci ochoczo komentują program oraz samo uczestnictwo Janoszek, które wzbudza kontrowersje również wśród innych uczestniczek show. Jedną z nielicznych, które mają dobre zdanie o Natalii Janoszek, jest Edyta Folwarska. Okazuje się nawet, że dziewczyna zainspirowała ją do napisania fragmentu książki, której premiera odbędzie się 7. marca.

Reklama

Edyta Folwarska staje w obronie Natalii Janoszek

W wywiadzie z Party.pl Edyta Folwarska w ciepły sposób mówi o Natalii Janoszek. Jak się okazuje, dziewczyny bardzo polubiły się w programie "Królowa Przetrwania" i mają ze sobą stały kontakt. Co więcej, Edyta czuje się zainspirowana do napisania książki, w której fragment będzie nawiązaniem do sytuacji Janoszek. Celebrytka wspomina pobyt w programie i z pełnym przekonaniem mówi:

Ja wierzę Natalii, ja cały czas jej bronie i stoję za nią murem. Ja znam prawdę

Edyta wspiera Natalię i opowiada o tym, jak ciepła i lojalna okazała się Janoszek podczas nagrywania programu. Komentuje to jednym, zaskakującym zdaniem:

Bardzo dobrze, że przyszła do tego programu (...). Przyjdzie czas, że ludzie którzy ją teraz hejtują, ją przeproszą

Co jeszcze zdradziła nam Edyta Folwarska? Zobaczcie nasze wideo powyżej.

Reklama

Zobacz także: Aneta Glam nie wytrzymała, kiedy zobaczyła Janoszek w nowym show: "Pseudo-celebrytka"

Mateusz Jagielski/East News