Doda nie ukrywa swojego podejścia do korzystania z mediów społecznościowych i ostro wypowiada się na temat ich wpływu na psychikę ludzką. W wywiadzie dla Party.pl, nie ukrywała rozżalenia tym, jak mocno to, co dzieje się w sieci oddziałuje na najmłodszych.

Doda ostro o influencerach

10-lecie Party.pl świętowaliśmy wraz z Dodą. Artystka udzieliła nam szczerego wywiadu na temat swojej pracy, własnego spojrzenia na show-biznes po ponad 20 latach kariery. Wypowiedziała się również na temat zawodu influencera i nie ukrywa, że nie podoba jej się, że właśnie to staje się wymarzonym zawodem na przyszłość wśród dzieci i młodzieży.

Jestem załamana, że dzieci, jak się im zadaje pytanie, kim marzą być i jakie jest ich największe marzenie, cel i w życiu pragnienie, to większość odpowiada być influencerem. I ja cię kręcę, jaki dramat. Serio? To jest twój największy cel stać przed telefonem i nagrywać jakieś idiotyzmy? Przez jaki czas? Aż odłączą ci internet i wtedy będziesz nikim? Boże, kiedy to się stało? Kiedy tym ludziom zabrano ambicje i marzenia?

Dalej kontynuowała: "Ludzie nie powinni iść na skróty i przede wszystkim dzieci i młodzież". Ma apel nie tylko do młodych ale również do dorosłych, którzy mogą mieć wpływ na ich przyszłościowe wybory. Zobaczcie nasz wywiad.

