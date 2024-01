Waldemar i Dorota z programu "Rolnik szuka żony" wspaniale czują się w swoim towarzystwie. Para dogaduje się na każdym polu, a ostatnio ustalili nawet jaką rolę będzie pełnić Dorota w gospodarstwie rolnika. Nie uwierzycie czego oczekuje od niej Waldemar.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" chce, aby Dorota mu pomagała

W wywiadzie dla Party.pl Waldemar przyznał, że nie potrzebuje pomocy przy gospodarstwie. Jak sam mówi, jeśli jego partnerka będzie miała ochotę mu pomagać to będzie mu miło, ale nie jest to niezbędne. Rolnik jednak, powiedział co dla niego jest ważne i czego oczekuje od Doroty:

Ja bym chciał, żeby Dorotka interesowała się tym co się u mnie dzieje (...) ja bym chciał, żeby tutaj w domu przypilnowała, żeby zadbała o dom

W dalszej części wywiadu Waldemar przyznał, że chciałby, aby Dorota zapewniła mu ciepło domowego ogniska i czekała na niego, gdy wróci z pola. Wspomniał również o tym, że Dorota jest wspaniałą gospodynią, więc na pewno się w tym aspekcie zrozumieją.

Ona czeka, ja swoje prace w polu wykonuje (...) świadomość, że ktoś na Ciebie czeka nawet z obiadem -przyznaje

Wygląda na to, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie szuka pomocy przy gospodarstwie i świetnie radzi sobie sam, a Dorotka ma być dla niego jedynie wsparciem oraz pomocą w domu. Waldemar podczas wywiadu kilkukrotnie podkreślił, że nie będzie ograniczał Doroty i jeśli ta zechce pomagać mu w jego pracy to jak najbardziej jej to umożliwi.

Na koniec mężczyzna dodał, że ich relacja idzie w dobrą stronę i dużo rozmawiają na każdy temat. Wspomniał o tym, że cieszy go rozwój tej relacji i to, że świetnie się bawią podczas budowania swojego związku.

