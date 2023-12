Waldemar z "Rolnik szuka żony" po tym, jak nie wyszło mu z Ewą, związał się z Dorotą, która również wystąpiła w programie. O swoim związku poinformowali w finałowym odcinku 10. edycji. Rolnik nie kryje swojej niechęci do Ewy, z którą zakończył swoją relację, jednak o dziwo jego obecna partnerka ma z nią całkiem niezły kontakt.

Dorota utrzymuje kontakt z Ewą z "Rolnik szuka żony"

Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie zostawił suchej nitki na Ewie po finale. Po konfrontacji w ostatnim odcinku zabrała nawet głos mama Ewy, pisząc co naprawdę myśli o niedoszłym partnerze córki. Konflikt jest spory, jednak jak się okazuje Dorota wcale nie trzyma strony Waldemara, z którym się związała i utrzymuje kontakt z koleżanką z programu. Czy wyjaśniły sobie wszystko po programie?

Waldek nie miał okazji, ja akurat miałam z Ewą okazję porozmawiać wielokrotnie, do dnia dzisiejszego utrzymujemy jakiś tam stopniowy kontakt ze sobą. powiedziała w rozmowie z Party.pl

Jaka była reakcja Waldemara z "Rolnik szuka żony" na to, co powiedziała jego partnerka? Nie był zadowolony. Musicie to zobaczyć.

