Dominik Szymański osiągnie sukces jako model? Dawid Woliński nie ukrywa, że jest zachwycony uczestnikiem najnowszej edycji "Top Model". Projektant w rozmowie z Party.pl opowiedział nam o początkującym modelu, który oczarował nie tylko wszystkich jurorów, ale również widzów hitowego programu TVN. Dawid Woliński tuż przed finałem opowiedział nam o Dominiku Szymańskim.

Już dziś wieczorem odbędzie się wielki finał dwunastej edycji "Top Model". Jak już wiemy, w ostatnim odcinku o zwycięstwo będą walczyć: Dominik Szymański, Natalia Węgrzynowska, Sofia Konecka-Menescal i Wiktoria Darda. Dominik jest jedynym mężczyzną, który ma szansę na wygraną dlatego zapytaliśmy Dawida Wolińskiego, jak go ocenia. Dominik ma zadatki na modela? Juror "Top Model" nie ukrywa, że jest nim zachwycony.

Dominik ma zadatki. Mało tego, ja bym się pokusił o to, że on ma charyzmę i jest już modelem. Tak naprawdę to jest, nie chcę powiedzieć jedyny facet z programu który się do tego nadaje, ale sami wyciągniecie wnioski

Dawid Woliński skomentował dla Party.pl.