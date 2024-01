Doda nie ukrywa, że jest fanką morsowania i zamierza do tego wrócić, ale ostatnia sytuacja uniemożliwiła jej korzystanie z zimnych kąpieli. Chodzi o wyjazd do Tajlandii, podczas którego piosenkarkę ugryzła małpa, a co się z tym wiążę, musi przejść szereg szczepień na wściekliznę.

Doda znów będzie morsować

Doda jakiś czas temu przyznała, że uległa modzie na morsowanie i w mediach społecznościowych wielokrotnie prezentowałam się w kolorowych strojach kąpielowych, zdając relację z zimnych kąpieli. Ostatnio artystka musiała zrezygnować z tej pasji, ale nie zamierza odpuszczać. W rozmowie z reporterem Party.pl przyznała, że już nie ma wymówek.,

Doda nie ukrywa, że w 2024 roku zamierza morsować i już niemal umówiła się na pierwsze wyjście:

Tak, będzie. Muszę tylko przejść szereg szczepień na wściekliznę, gdyż ugryzła mnie małpa w Tajlandii i już za chwilę zaczynamy morsować. dodała Doda.

