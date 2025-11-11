Z okazji 10-lecia Party Doda udzieliła nam szczerego wywiadu, w którym opowiedziała m.in. o kulisach występów z Kazikiem. Artyści wspólnie grali w trasie koncertowej "Światło i Mrock", co było dla niej wyjątkowym doświadczeniem. Wokalistka pokazała zdjęcie, na którym muzyk wpatruje się w nią podczas jej występu na scenie.

Doda o współpracy z Kazikiem

Cykl koncertów "Światło i Mrock" to wyjątkowe przedsięwzięcie, którego twarzami byli Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki. W trakcie występów w różnych miastach na scenie pojawili się także goście specjalni, w tym Kazik Staszewski, Doda i Tomasz Organek. Podczas finałowego koncertu w Poznaniu Doda wyprowadziła na scenę Kazika, który razem z nią spróbował wykonać w duecie kultowy przebój "What's Up" grupy 4 Non Blondes. Piosenkarka udzieliła nam wywiadu, w którym opowiedziała o współpracy z Kazikiem, nie ukrywając ogromnej sympatii do artysty.

Ja uwielbiam Kazika, to jest moje nowe odkrycie, jeżeli chodzi o kolegów i koleżanki z branży. Wspaniała osoba. Cieszę się, że przyjęłam zaproszenie na tę trasę koncertową chociażby ze względu na to, że spotkałam go w swoim życiu wyznała Doda.

W pewnym momencie Doda poprosiła o pokazanie zdjęcia ze swojego telefonu. Na fotografii widać Kazika, który w skupieniu i pełen uwagi obserwuje jej występ, wpatrując się w nią niemal jak w obrazek.

Powiem szczerze, no nie spodziewałam się, że będzie tak blisko tej sceny stał z mikrofonem i że będzie taki rozradowany powiedziała.

Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo powyżej.

