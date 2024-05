Doda w ostatnim czasie ma bardzo napięty grafik. Oprócz promocji kawałka "Nie żałuję", czyli kontynuacji hitu "Nim zajdzie słońce" postanowiła przygotować dla fanów nie lada niespodziankę. Wszystko ogłosiła podczas Polsat Hit Festiwal przed kamerą Party.pl.

To jest mój wypieszczony, upragniony, smaczek. On zdradzi triki sceniczne przyznała Doda w rozmowie z nami.

Doda przygotowała niespodziankę dla fanów

Już jakiś czas temu Doda spełniła jedno ze swoich marzeń i w dniu swoich 40. urodzin do sprzedaży trafiły jej pierwsze perfumy "Luna" w wersji unisex, czyli odpowiednich zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Piosenkarka ogłosiła wówczas, że to nie jedyny produkt, który wypuszcza i w niedalekiej przyszłości można się spodziewać kolejnych nowości. Kilka dni temu przed kamerą Party.pl przyznała, że ma dla fanów niespodziankę i zdradziła, że w ciągu najbliższego miesiąca można się spodziewać, że do sprzedaży trafi jej nowy produkt. Doda nie ukrywa, że bardzo jej na tym zależało i że produkt zdradzi triki sceniczne.

Niech z czerwonych dywanów wejdzie to do polskich domów zaapełowała piosenkarka.

Koniecznie zobaczcie wideo, aby przekonać się, co to za produkt!

