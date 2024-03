W archiwalnych wywiadach z Dodą, czy jej utworach sprzed lat, widoczne jest jej przywiązanie do wiary katolickiej. A jak ta kwestia wygląda obecnie? Czy coś się zmieniło?

Z biegiem lat to zaczęło być bardzo płynne - przyznaje Doda w kontekście wiary.

Doda o tym, jak zmieniała się jej wiara. Dlaczego o niej nie mówi?

Choć kiedyś kwestia wiary była dla Dody niezwykle ważna, dziś artystka ma zupełnie inne podejście do mówienia o niej w mediach. Dlaczego? W rozmowie z naszą reporterką, Natalią Brzostowską, wokalistka wróciła wspomnieniami do tego, jak została potraktowana przez Kościół katolicki kilkanaście lat temu, po jej głośnej wypowiedzi o autorach Biblii.

Choć ostatecznie cała sprawa zakończyła się dla niej pomyślnie, Doda przyznaje, że mniej chętnie mówi publicznie o swoich uczuciach religijnych, niż kiedyś, a pozew wystosowany przeciwko niej za wypowiedź nt. Biblii odcisnęła na niej piętno:

Z biegiem lat, doświadczenia, kwestionowania, wolności w poszukiwaniu własnej ścieżki, to zaczęło być bardzo płynne. Później miałam nieprzyjemną sytuację z instytucją Kościoła, która bardzo nieprzyjemnie mnie potraktowała (...) było mi bardzo źle z tym (...) straszny czas, wiemy, jak to się skończyło, trybunał osądził moją niewinność - opowiedziała nam Doda.

Być może to właśnie te wydarzenia miały wpływ na to, że dziś wokalistka stroni od p0ruszania tematów religijnych czy politycznych. Dlaczego jeszcze z tego zrezygnowała? Obejrzyjcie nasze video, by się o tym przekonać.

