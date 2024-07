Czy sztuczna inteligencja "przejmie władzę nad światem"? Korzystając z jej ułatwień w sieci roi się od sposobów, w które możemy ją wykorzystać. Jak do obecności AI w codzienności podchodzi Doda?

Doda od wykorzystywania i oddziaływania sztucznej inteligencji na życie codzienne trzyma się z daleka: "Jakoś nie interesuję się tym", podkreśla. Jednak dodaje:

Świat będzie się rozwijał, technika będzie szła do przodu do momentu aż cykl całego naszego rozwoju nie zatoczy koła aż będziemy tego żałować i znowu odbijemy się od konsekwencji swoich działań i wrócimy do początku. I tak zawsze było

- powiedziała w rozmowie z Party.pl.