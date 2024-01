Doda w tym roku świętuje swoje 40. urodziny i nie ukrywa, że z tej okazji szykuje coś wyjątkowego, ale głównie chodzi o jej karierę i kolejny pracowity rok. Fani artystki z ogromną ciekawością czekają do 15 lutego, to właśnie tego dnia Doda będzie świętowała swoje okrągłe urodziny.

Ostatni rok zdecydowanie należał do Dody. Własny program telewizyjny, nowa płyta i imponująca trasa koncertowa, a także zaskakujący duet ze Smolastym to wszystko sprawiło, że Doda wróciła i to w wielkim stylu. A co przygotowała na swoje 40. urodziny i w jaki sposób chce zakończyć karierę?

Bez względu na to, czy bym obchodziła 40. urodziny, czy nie to mam zaplanowane od dwóch lat, jak będzie wyglądał mój 2024. Ja konsekwentnie ten plan realizuje, bo mam jakieś plany w stosunku do siebie, jeśli chodzi o powolne wygaszanie mojej kariery. Chciałabym to zrobić na swoich warunkach. Nic, co dzieje się w mojej karierze nie jest dziełem przypadku. 2024 również jest bardzo pracowity i będę zbierać plony z 2023.

powiedziała wprost Doda.