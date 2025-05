Finał Eurowizji zaskoczył niejednego fana Justyny Steczkowskiej. Reprezentantka Polski nie została doceniona przez jury konkursowe, jednak zyskała ogromne poparcie ze strony publiczności, co wywindowało ją do 14. pozycji w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Co o tym, co wydarzyło się w Bazylei sądzi Doda?

Justyna Steczkowska nie została doceniona przez jury Eurowizji. Polka otrzymała zaledwie 17 punktów. Wiele się zmieniło po głosowaniu publiczności. Otrzymała od widzów siódmą najwyższą notę, co dało jej ostatecznie 14. miejsce w konkursie. Wyniki finału Eurowizji wywołały niemałą aferę w sieci. Muzyczne wydarzenie śledziła również Doda, która od początku nie łudziła się, że Polska zostanie doceniona. Nie szczędziła jednak Justynie Steczkowskiej komplementów po obejrzeniu widowiskowego show, jakie zaprezentowała na wielkiej scenie. Jak podsumowała to, co spotkało reprezentantkę Polski podczas finałowego koncertu?

Zgadzacie się z opinią Dody? Cała rozmowa z artystką dostępna w wideo powyżej.

