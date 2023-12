Mijający rok był dla Dody pasmem wielkich sukcesów zawodowych. Utwory z jej nowego albumu były ogólnopolskimi hitami, teledyski cieszyły się milionowymi wyświetleniami, a bilety na trasę "AQUARIA" sprzedawały się jak świeże bułeczki. W rozmowie z Party.pl na planie klipu "Mama" (premiera 30.12.2023 roku) artystka przyznaje, że na taki rok czekała długo. Ale nie zamierza zwalniać tempa.

Reklama

Doda podsumowała 2023 rok

"Jestem spełniona zawodowo totalnie" - mówi w rozmowie z Party.pl Doda zapytana o to, jaki był dla niej mijający 2023 rok. Gwiazda rzeczywiście ma mnóstwo powodów do zadowolenia - zdobyła szereg nagród, złotych i platynowych płyt, a niemal każdy singiel z płyty "Aquaria" był radiowym przebojem. Nowy rok Doda przywita z widzami Polsatu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów, a jeszcze przed zaprezentuje światu teledysk do singla "Mama".

Ten rok był jednym z lepszych w mojej karierze, czekałam na niego długo, wymodliłam go, i radiostacje, i telewizje, i moje reality-show, i trasa, zwieńczona wielkimi koncertami halowym - to są rzeczy, o których marzy każdy artysta, jestem więc spełniona zawodowo totalnie. mówi nam Doda

Zobaczcie całą rozmowę z artystką!

Reklama

Zobacz także: Doda jest wściekła. Zirytowana nie przebierała w słowach