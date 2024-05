Marcin Hakiel zostanie ojcem po raz trzeci. Jego ukochana pochwaliła się ciążowym brzuszkiem na ściance. Radosna nowina wywołała sensację. Dominika twierdzi, że wcale nie planowali dzielić się wieściami o ciąży w ten sposób, a sprawy potoczyły się dość niespodziewanie. W rozmowie z Party.pl para ujawniła wszystkie szczegóły.

Reklama

Marcin Hakiel i Dominika nie planowali ogłaszać ciąży

Marcin Hakiel nie przestaje wzbudzać zainteresowania. Od rozwodu z Katarzyną Cichopek ciągle jest na językach. Szczególnie teraz. Na ostatniej medialnej imprezie Marcin Hakiel i Dominika ogłosili, że spodziewają się dziecka i chętnie pozowali na ściance dla fotoreporterów. Choć oboje wyglądali na dość pewnych siebie i wydawać można się było, że to planowali, to jednak decyzja o tym, by podzielić się swoim szczęściem ze światem, pojawiła się nagle.

Uznałam, że albo będę całą imprezę udawała, że mnie wydęło po jedzeniu i będę się zasłaniać torebką, albo po prostu będę udawać głupka, albo po prostu powiem jak jest — powiedziała Dominika.

Wszystko przez jeden szczegół. Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, w którym dowiecie się jak para czuje się z tym, że niedługo zostaną rodzicami oraz czy towarzyszy im stres.

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel i Dominika będa mieli dziecko! "Obydwoje chcieliśmy"