Daria z "Love Island" przez kilka odcinków była sparowana z Danem, który był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników randkowego show. Zachowanie Dana wzbudzało ogromne emocje nie tylko wśród widzów, ale również wśród pozostałych mieszkanców willi. Teraz Daria w rozmowie z Party.pl ostro go podsumowała. Piękność z "Love Island" oceniła również relację Dana z Emi.

Dan początkowo miał duże powodzenie w programie "Love Island". Wiele kobiet wskazywało go, jako najprzystojniejszego w willi i chciało stworzyć z nim parę, jednak mężczyzna z odcinka na odcinek tracił w oczach zarówno uczestniczek, jak i widzów. Początkowo związał się z Emi, a później szukał swojego szczęścia u boku innych kobiet. Dan w końcu trafił na Darię, która teraz bez owijania w bawełnę podsumowała jego zachowania w willi:

Raz słyszałam, że jest chemia, za drugim razem że jej nie ma, a za trzecim, że on ją kreuje między nami(...) miałam z tyłu głowy, że to nie wyjdzie(...) dopiero po trzech dniach mieliśmy okazje porozmawiać szczerze, on sam nie wie czego chce(...) jakby się zajrzało do jego głowy to to byłby kosmos(...) wyglądowo było okej, ale ja bym z nim oszalała, ja potrzebuje spokoju, stabilizacji

- przyznała Daria z Love Island.