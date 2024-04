Za nami ostatni odcinek 9. edycji "Love Island". W finale znalazły się trzy pary, jednak to Zuza i Jarek okazali się najbardziej wiarygodni dla widzów i zajęli pierwsze miejsce. Teraz Daria, która odpadła z show nieco wcześniej postanowiła skomentować ich związek...

Daria z "Love Island" szczerze o relacji Zuzy i Jarka

Daria z "Love Island" była jedną z najbardziej barwnych postaci ostatniego sezonu programu. Na Wyspie Miłości nie znalazła swojej drugiej połówki, jednak odkryła nowe znajomości, z którymi zapewne będzie utrzymywać relacje przez długi czas. Świetny kontakt złapała z Zuzą oraz Jarkiem, którzy okazali się zwycięzcami 9. edycji "Love Island"- widzowie nie mieli wątpliwości, że to właśnie oni są najlepszą parą chociaż tuż przed finałem doszło między nimi do kłótni. Teraz Daria zdradziła, co myśli o relacji Zuzy i Jarka. Czy jej zdaniem mają szansę być razem po programie? Zobaczcie, co odpowiedziała nam Daria:

Ona bardzo tęskni za domem i jej chwile słabości nie oznaczają, że się nie wspierają(....) Fajnie, że Jarek stanął w jej obronie. Dumna byłam z Jareczka(...) on jest zabawny, pomysłowy, on nie był taki na początku... - przyznała Daria.

Daria z "Love Island" przyznała również, że kibicuje parze, która zajęła trzeci miejsce, czyli Asi i Rafałowi:

Bardzo im kibicuje(...) stare małżeństwo, dla mnie oni są stworzeni dla siebie(...) Myślę, że kompromisy ich uratują - mówi nam Daria.

