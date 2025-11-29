Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" pojawi się na antenie Polsatu już w marcu przyszłego roku. Choć lista uczestników pozostaje póki co zagadką, jurorzy mają już swoje typy. Tomasz Wygoda ujawnił przed naszą kamerą, kto jego zdaniem powinien wystąpić w następnym sezonie uwielbianego przez widzów show.

Tomasz Wygoda o kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Za nami wyjątkowo emocjonująca i pełna wzruszeń, jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Walkę o Kryształową Kulę wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Na drugim miejscu uplasowali się Maurycy Popiel i Sara Janicka, natomiast najniższy stopień podium przypadł Wiktorii Gorodeckiej i Kamilowi Kuroczko.

Choć emocje po finałowym odcinku jeszcze nie opadły, widzowie zastanawiają się już, kto wystąpi w kolejnej odsłonie tanecznego show. Na koniec finału Krzysztof Ibisz przekazał, że następna edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już 1 marca 2026 roku. Spekulacji dotyczących uczestników jest wiele, które znajdą jednak potwierdzenie w rzeczywistości? Zapytaliśmy o to Tomasza Wygodę. Juror programu wyznał, czy widzi w programie Aleksandrę Adamską.

Proszę bardzo, niech będzie Ola Adamska. Po mojej prawicy siedziała Danuta Stenka i też mówię może kolejna, wspaniała aktorka z Teatru Narodowego. Nie wiem, oni na razie obserwują powiedział.

Tomasz Wygoda zdradził również, kogo chciałby zobaczyć w programie. Wymienił aktora, cieszącego się dużą sympatią i uznaniem widzów. O kogo chodzi? Zobaczcie koniecznie nasze wideo.

Zobacz także: