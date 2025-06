Damska jednopłciowa para w "TzG"? "Dlaczego dwie kobiety nie miałyby tego dobrze zrobić?"

Michał Kassin zdradził, co myśli o doniesieniach na temat pierwszej kobiecej jednopłciowej pary w "Tańcu z Gwiazdami". Przypomniał, na co zwrócił uwagę w przypadku Jacka Jelonka i Michała Danilczuka, którym udało się dotrzeć aż do ścisłego finału.