Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" miała na widowni naprawdę mocne wsparcie bliskich i nie brakowało też jej syna Conana. Syn "Królowej życia" zrobił małe show na koniec występu swojej mamy. Jak jego zachowanie podsumowała Dagmara Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska w wywiadzie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, co sądzi o tym, że jej syn nagle wbiegł na parkiet "Tańca z Gwiazdami" , aby wręczyć kwiaty mamie, a Dagmara szybko wypaliła:

Conanek Ty hajs zbieraj, a nie kwiatki dajesz. Hakiel nie będzie co tydzień taki wylewny

Chodziło o pieniądze, które podczas występu Dagmara Kaźmierska rozrzuciła na scenie, co było elementem scenariusza. Conan za radą mamy podniósł kilka i wręczył po jednym jurorom. Teraz Dagmara Kaźmierska komentuje zachowanie syna:

No jak to? Po pieniądze się nie schylić? Toż to grzech! Conanek jest grzecznym dzieckiem. Mama mówi: 'Biegnij po pieniądze'. I pobiegł

wyznała Dagmara