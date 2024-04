Dagmara Kaźmierska przeszła do szóstego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nie jest tajemnicą, że jest to zasługa widzów, którzy konsekwentnie oddają na nią głosy, dzięki którym Kaźmierska i Hakiel mogą nadal tańczyć w programie. Dagmara Kaźmierska przed naszą kamerą zdradziła dla kogo tańczyła w poprzednim odcinku. "Królowa życia" wzruszyła się przed kamerą.

Dagmara Kaźmierska nie ukryła wzruszenia

Dagmara Kaźmierska jest ulubienicą widzów programu "Taniec z Gwiazdami". Jest to najpewniej spowodowane otwartością i dystansem Królowej, która od kilku odcinków otwarcie mówi, że jest zdziwiona takim poparciem fanów. Teraz przyznała, że czuje lekką presję, ponieważ w programie zostały naprawdę utalentowane gwiazdy.

Co ciekawe, w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mogli wybrać piosenkę i zadedykować taniec bliskiej osobie. Dagmara Kaźmierska wybrała wzruszający utwór "Jej portret", do którego zatańczyła walca angielskiego. Tańcem chciała podziękować za wszystko swojemu synowi- Conanowi, a do kogo skierowany był utwór? Gdy o to zapytaliśmy Dagmara Kaźmierska na chwilę zamilkła. Zobaczcie, co ją tak wzruszyło.

