Dagmara Kaźmierska wraca do telewizji i poprowadzi własny program "Dagmara szuka męża" na kanale Super Polsat. Już teraz jesteśmy pewni, że ponownie będzie dostarczać widzom wielu emocji. Tymczasem ostatnio Dagmara Kaźmierska udzieliła wywiadu Party.pl i odpowiedziała m.in. na pytanie dotyczące Laluny. Padły mocne słowa.

"Nie ma Dagmary, królowa jest tylko jedna. (...) Ona się skończyła" - mówiła wprost Laluna w jednym z wywiadów. Jak Dagmara Kaźmierska odnosi się do tych mocnych słów? Gwiazda w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, czy widziała nagranie z Laluną.

Po pierwsze, to ja nie widziałam, bo to jest osoba, która kompletnie mnie nie interesuje, nic nie znaczy w moim życiu. (...) Jest tak mało znacząca, że ja chyba nawet nie będę komentowała jej słów, bo chyba każdy wie, co z czym się je. A poza tym, jak ja to mówię 'nie wrzuca się pereł między wieprze'. I to jest wszystko!

powiedziała wprost Dagmara Kaźmierska