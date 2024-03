Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Party.pl skomentowała oceny jurorów po jej pierwszym występie w "Tańcu z Gwiazdami". "Królowa życia" ma żal do Iwony Pavlović za to, co powiedziała o jej tańcu? Dagmara Kaźmierska zdradziła, jak sama ocenia swój debiut w tanecznym show.

Reklama

"Taniec z Gwiazdami": Dagmara Kaźmierska odpowiada na krytykę

Premiera czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W pierwszym odcinku tanecznego show najlepiej poradzili sobie Aleksander Mackiewicz z Izabelą Skierska oraz Anita Sokołowska z Jackiem Jeschke. Fani "Tańca z Gwiazdami" byli zachwyceni również Dagmarą Kaźmierską, która została skrytykowana przez Iwonę Pavlović.

Dagmaro! Jak zaczęłaś tańczyć, takiego speeda włączyłaś, myślałam, że rozwalisz scenę, a co to było? W Ciechocinku tup, tup? Mało tego - wyskakiwałaś z rytmu, a to jest już w ogóle katastrofa podsumowała jurorka.

Po programie zapytaliśmy Dagmarę, czy dotknęły ją gorzkie komentarze.

Nie, jury jest po to. Jeżeli coś się nie podoba no to oczywiście... krytyka jest budująca skomentowała gwiazda.

A jak sama Dagmara Kaźmierska ocenia swój występ w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska popłakała się w "Tańcu z Gwiazdami". Nie wytrzymała przed kamerą