W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" z programem musiał pożegnać się Aleks Mackiewicz. Ten werdykt widzów zaskoczył internautów, którzy nie szczędzą mocnych słów i uważają, że inne pary tańczą o wiele gorzej, a mimo to udaje im się przejść do kolejnego odcinka. Dagmara Kaźmierska zabrała głos po odpadnięciu gwiazdora serialu "Gliniarze" i mówi wprost, że choć zatańczyła gorzej, to widzowie zagłosowali właśnie na nią...

Dagmara Kaźmierska oburzona odejściem Aleksa z "Tańca z Gwiazdami"?

Dagmara Kaźmierska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedziała na pytanie o jej reakcję po odpadnięciu Aleksa Mackiewicza z "Tańca z Gwiazdami". "Królowa życia" była naprawdę zaskoczona decyzją widzów.

Po prostu było przykro, bo zawsze jest mi przykro, jak się coś komuś dzieje smutnego. Na pewno nie było im przyjemnie. Wiadomo, tańczą o wiele lepiej ode mnie, a to ja zostałam decyzją widzów powiedziała wprost Dagmara

