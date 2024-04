Od przeszło miesiąca media każdego dnia rozpisują się o Dagmarze Kaźmierskiej. Choć ta już wcześniej nie mogła narzekać na brak popularności, udział w "Tańcu z gwiazdami" przyniósł jej jeszcze większy rozgłos. Coraz więcej mówi się także o jej synu, który wspiera ją przy każdym odcinku show. Teraz sama Kaźmierska dolała oliwy go ognia i wygadała się, w jaki sposób go rozpieszcza. Tylko pozazdrościć?

Reklama

Dagmara Kaźmierska sprawiła synowi kosztowny prezent

Ostatnio sporo mówi się o synu Dagmary Kaźmierskiej, który coraz śmielej staje w jej obronie. Celebrytka ostro jest bowiem krytykowana za to, że nie najlepiej radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami", a mimo to przechodzi do kolejnych odcinków. W minioną niedzielę Conan Kaźmierski wtargnął na parkiet, wbijając szpilę Iwonie Pavlović, a po tym Dagmara Kaźmierska musiała odbyć rozmowę z produkcją Polsatu.

Choć zachowanie syna nie spodobało się celebrytce, i tak jest jej oczkiem w głowie, dlatego szybko mu przebacza. W jednym z odcinków Kaźmierska zalała się nawet łzami, opowiadając o swoim jedynaku i o tym, jak wielkie otrzymuje od niego wsparcie. Mimo iż Conan jest już dorosły, mama wciąż chętnie go rozpieszcza i regularnie spędza z nim czas. Przy okazji rozmowy z naszym reporterem wygadała się na temat prezentu, jaki mu sprawiła.

Chyba nikt nie spodziewałby się aż tak kosztowanego podarunku, bowiem Conan otrzymał od mamy... samochód! Nie wiadomo dokładnie, jaki był jego koszt, jednak zważywszy na auta, jakie posiada sama Dagmara, możemy tylko domyślać się, że cena była raczej zawrotna i mogła wahać się nawet w okolicach kilkuset tysięcy!

Ten najnowszy (samochód - przyp. red.), który był teraz kupiony, to dla Conana

Co ciekawe, udało nam się także dowiedzieć, ile dokładnie samochodów Kaźmierska posiada w swojej kolekcji! Koniecznie obejrzyjcie wideo, żeby się dowiedzieć!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "To jest straszne". Roksana Węgiel wymownie o sytuacji Dagmary Kaźmierskiej w "TzG"