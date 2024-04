Ku zaskoczeniu większości widzów zgormadzonych w studiu i przed telewizorami Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel wciąż są uczestnikami "Tańca z Gwiazdami". Wczorajszy werdykt był szokiem nie tylko dla widzów i jurorów, ale także dla samej Kaźmierskiej. Po odcinku zdradziła nam, że chciała jechać już do domu, bo miała kryzys. Zobaczcie sami!

Reklama

Dagmara Kaźmierska o kryzysie w "Tańcu z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" jest jedną z najbardziej wymagających przygód dla gwiazd, ponieważ treningi odbywają się codziennie, a organizm niejednokrotnie przechodzi ciężką próbę. Za nami już 6. tydzień zmagań na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", a poziom niemalże wszystkich gwiazd jest naprawdę zdumiewająco dobry! Teraz jedna z uczestniczek- Dagmara Kaźmierska opowiedziała nam o trudnych chwilach w programie. Chciała zrezygnować z dalszego udziału w show?

Miałam kryzys dwa tygodnie temu, ale teraz jest już dobrze. Miałam kryzys... rodzinne sprawy i chciałam do domu jechać, ale teraz jest już wszystko zażegnane -zdradziła Kaźmierska.

Okazuje się, że Dagmara Kaźmierska cieszy się z przejścia do kolejnego odcinka show i nie zamierza odpuszczać treningów. Przed wszystkimi uczestnikami zostały ostatnie dwie niedziele do półfinału edycji "Tańca z Gwiazdami", po którym do finału przejdą aż trzy pary!

Komu najbardziej kibicujecie? Zobaczcie, co więcej zdradziła nam Dagmara Kaźmierska!

Reklama

Zobacz także: Wymowna reakcja Mackiewicza i jego partnerki na odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami"! Wbili szpilę Kaźmierskiej?

Zobacz także