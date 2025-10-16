Córka Tomasza Karolaka w rozmowie z Party.pl skomentowała występy ojca w "Tańcu z Gwiazdami". Jak go ocenia? Głos zabrała również taneczna partnerka aktora.

Córka Tomasza Karolaka zaskoczyła komentarzem na temat udziału ojca w "Tańcu z Gwiazdami"

Kilka tygodni temu wystartowała najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami". W siedemnastej odsłonie tanecznego show bierze udział m.in. Tomasz Karolak. Występy gwiazdora "Rodzinki.pl" za każdym razem wywołują sporo emocji. Aktor zaskakuje na parkiecie show i potrafi rozbawić do łez jednak ostatnio Tomasz Wygoda nie oszczędzał Tomasza Karolaka komentując jego udział w "Tańcu z Gwiazdami".

W minioną niedzielę Tomasz Karolak zatańczył razem z 17-letnią córką, a Lena skradła show ojcu. Po odcinku reporter Party.pl zapytał nastolatkę, jak ocenia udział swojego taty w programie Polsatu. Zaskoczyła szczerym wyzaniem.

Dla mnie to jest świetna zabawa bo to wszystko jest bardziej spektaklem. To jest po prostu teatr i to jest po to, żeby ludzie się mogli pośmiać i ja też się śmieje. Lubię to oglądać podsumowała córka Tomasza Karolaka.

Głos zabrała również Izabela Skierska, taneczna partnerka aktora.

Ja bym tylko chciała powiedzieć, że wbrew zarzutom, że nie ma tańca itd. to nie jest takie łatwe rozbawić publiczność. Ja uważam, że to, co Tomasz wnosi do tego programu, energię którą wnosi jest niepowtarzalna i nie mówię tego żeby tylko sobie mówić tylko uwierzcie mi nawet ja nie wiem, co się wydarzy wyznała tancerka.

Co jeszcze powiedziały nam córka Tomasza Karolaka i jego taneczna partnerka? Zobaczcie nasz materiał wideo.

