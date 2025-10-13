Na parkiecie 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, emitowanego przez stację Polsat, wydarzyło się coś, co poruszyło nie tylko publiczność, ale również jurorów. Tomasz Karolak, znany aktor, pojawił się w rodzinnym odcinku programu w wyjątkowym towarzystwie. Do tańca zaprosił swoją 17-letnią córkę, Lenę Karolak. Przed kamerami nastolatka zdecydowała się na mocne słowa...

Reklama

Córka Tomasza Karolaka zdradziła, jaki jest naprawdę jej tata!

Tomasz Karolak jest profesjonalnym aktorem, ale tym razem to jego córka, Lena, znalazła się w centrum uwagi. Z pełnym wdziękiem i pewnością siebie zaprezentowała swoje umiejętności taneczne, co zostało zauważone nie tylko przez publiczność, ale i jurorów. Karolak, w materiałach wyemitowanych przed występem, nie krył dumy ze swojej córki. Jak przyznał, Lena to artystyczna dusza, a wspólny występ był dla niego ogromnym przeżyciem.

Efekt wspólnego tańca Tomasza Karolaka z córką Leną i Izabelą Skierską został oceniony bardzo wysoko. Trio otrzymało od jurorów łącznie 31 punktów. A co w wywiadach po tanecznym show mówiła Lena Karolak? Nastolatka zabrała głos i zaskakujących słowach podsumowała tatę. Na pytanie o to, jakim tatą jest Tomasz Karolak, jego 17-letnia córka mówi wprost:

Wybuchowym - powiedziała wprost i dodała: Naprawdę szalonym i myślę, że lepszego sobie nie mogłam wymarzyć.

Kilka słów na temat relacji Tomasza Karolaka z córką zabrała też Izabela Skierska i nie ukrywa, że zazdrości im tego luzu w życiu codziennym i kontaktu z ogromnym dystansem:

Oni mają tak cudowną relację. Ja codziennie miałam takie wrażenie, że ja zazdroszczę tego, co oni mają między sobą. To jest taki luz, dystans. Fajnie, że Tomek ten dystans do siebie i do świata pokazuje dzieciom. - dodała Izabela Skierska

Obejrzyjcie koniecznie całą rozmowę do końca. Będziecie zaskoczeni!

Zobacz także:

Reklama