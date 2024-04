Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z Gwiazdami" idzie jak burza i przedostaje się z odcinka na odcinek. Jej udział w show wzbudza wiele kontrowersji i dzieli widzów na dwa obozy: tych, co jej mocno kibicują i tych, co są niezadowoleni z jej dalszego udziału w programie. A co o tym wszystkim myśli jej syn Conan i jak jego zdaniem wypadła mama w ostatnim odcinku? Przekonajcie się sami, co nam wyznał.

Komentarz Conana o Dagmarze Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Nie milkną głosy niezadowolenia po siódmym odcinku show Polsatu "Taniec z Gwiazdami", ku zdziwieniu telewidzów Dagmara Kaźmierska nadal pozostaje w grze, a z programem musieli pożegnać się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. "Królowa życia" i jej taneczny partner, Marcin Hakiel, w 7. odcinku zaprezentowali dwa tańce, w których jury ostro ich oceniło. Za swoje popisy na parkiecie dostali: 16 punktów za quickstepa i 7 punktów za Broadway Jazz - a jest to najniższa nota w historii show Polsatu. Po werdykcie w sieci rozpętała się afera.

To co się stało jest absolutnym skandalem. Dagmara NIE UMIE tańczyć i rozumiem że jest to program rozrywkowy, ale Krzysztof i Sara byli co tydzień wspaniali, zachwycający, każdy ich występ był magią. Na miejscu Dagmary sama bym zrezygnowała. Nie mam słów

Mimo że telewidzowie i jurorzy nie zostawili na Dagmarze suchej nitki, "Królowa życia" co odcinek może liczyć, na wsparcie fanów, którzy ogromnie ją wspierają i wysyłają na nią SMS-y. Dagmara może też liczyć na swojego syna Conan. Postanowiliśmy zapytać, go o jego emocję w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" i jak jego zdaniem wypadła Dagmara. Posłuchajcie sami, co zdradził nam w rozmowie z Party.pl.

Na tym kowbojskim tańcu miałem inne emocje niż dotychczas, dużo śmiechu przyniósł mi ten taniec. Uśmiałem się. przyznał, że szczerością Conan.

A co jeszcze Conan powiedział w rozmowie z Party.pl i jak ocenia drugi występ mamy? Przekonajcie się sami!

