Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox" wspominają mamę Izy Zeiske

Agnieszka i Artur Kotońscy w rozmowie z Party.pl wspominają panią Bunię z "Gogglebox. Przed telewizorem". Para nie ukrywa, że śmierć mamy Izabeli Zeiske bardzo ich zasmuciła. Kotońscy przyznali, że uwielbiali seniorkę, która co jakiś czas towarzyszyła swojej córce i wnukowi w programie TTV.

Śmierć mamy Izabeli Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" poruszyła wszystkich. Niestety, w minioną sobotę gwiazda hitu TTV poinformowała, że jej ukochana mama nie żyje. Bunia, jak nazywał ją Joachim Zeiske, odeszła kilka dni po tym, jak trafiła do szpitala. Śmierć seniorki poruszyła mnóstwo gwiazd, które publikowały w sieci poruszające komentarze. Z kolei Joachim Zeiske żegnał ukochaną babcię w pięknym wpisie na Instagramie.

Teraz głos ws. ogromnej osobistej tragedii Izabeli Zeiske zabrali jej przyjaciele z "Gogglebox". Agnieszka i Artur Kotońscy wspominali panią Bunię przed naszą kamerą. Artur przypomniał, że on sam rok temu stracił swoją mamę i wie, co dziś czują Izabela Zeiske i jej syn Joachim.

Ja to przeżyłem, teraz będzie rok jak mama zmarła. Wiem, co czują. Ból jest i pozostanie do końca życia. Współczuję z całego serca

mówił Artur Kotoński.