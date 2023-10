Caroline Derpienski nie ukrywa, że do Polski przylatuje m.in. po to, aby trochę zmienić mentalność ludzi. Przy okazji celebrytka ma z tego świetną zabawę, a jak Caroline podchodzi do tak ważnego tematu, jakim są wybory. Okazuje się, że ona sama też wzięła udział w głosowaniu. Zdradziła, na kogo zagłosowała?

Caroline Derpienski zdradziła, że wzięła udział w wyborach!

Caroline Derpienski w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedziała na pytania o wybory i nie ukrywa, że wzięła udział w głosowaniu:

Brałam, ale nie powiem na kogo głosowałam i nie powiem gdzie, ale cieszy mnie to, że są zmiany takie, jakie są. Nie wypowiadam się za bardzo na tematy polityczne, ale jak większość ludzi tak głosowało i tak chciało to cieszę się. powiedziała wprost Caroline Derpienski.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Caroline na temat wyborów parlamentarnych. Możecie być zaskoczeni!

Caroline Derpienski AKPA