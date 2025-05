Edmund był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 7. edycji „Sanatorium miłości”. Jego intensywne podejście do relacji z Anną oraz nieustępliwe zaloty szybko stały się przedmiotem komentarzy nie tylko wśród widzów, ale i samych kuracjuszy. Napięcie rosło z odcinka na odcinek, aż w końcu eksplodowało podczas jednej z kłótni. Sytuacja doprowadziła do tego, że Edmund zdecydował się opuścić program. Kulisy jego zachowania zdradził nam Zdzisław, który miał okazję mieszkać z nim w jednym pokoju i obserwować jego codzienne zachowania z bliska.

Edmund od początku był postacią, która w „Sanatorium miłości” wzbudzała ogromne emocje. Jego intensywne zainteresowanie Anną, wyrażane poprzez natarczywe zaloty, wywoływało coraz większe napięcia wśród uczestników. Kulminacją była awantura z Anią, która stanowczo zaznaczyła, że nie życzy sobie jego zainteresowania. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a Edmund niespodziewanie rzucił: „Dziękuję ci bardzo i też po prostu ci powiem, nie jesteś w moim guście i do widzenia”, po czym opuścił program. Zdzisław, który mieszkał z Edmundem w jednym pokoju, nie owijał w bawełnę, oceniając jego zachowanie.

To, co on zaczął wyprawiać od pierwszego odcinka, to już nawet nie śmieszyło, tylko byliśmy niektórzy przerażeni

przyznał szczerze.