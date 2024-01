Paulina Gałązka była gwiazdą filmu "Dziewczyny z Dubaju", który był współprodukowany przez Dodę. Na planie miały okazję się zżyć. Chociaż od premiery filmu minęło już sporo czasu, aktorka wciąż śledzi i trzyma kciuki za karierę koleżanki. Na jedno z pytań o Dodę zareagowała dość emocjonalnie.

Paulina Gałązka o Dodzie

Doda kończy ważny etap w życiu. Już od kilku miesięcy podkreśla, że "Aquaria Tour" jest nie tylko spełnieniem jej wielkiego scenicznego marzenia ale jednocześnie wymarzonym zakończeniem jej przygody z trasami koncertowymi. W "Dzień Dobry TVN" zdradziła także, czym będzie zajmowała się, jak zrezygnuje z muzyki. Dla wielu fanów brak Dody na scenie jest wręcz niewyobrażalny. Podobnie na pytanie o zakończenie kariery przez Dodę zareagowała jej koleżanka z branży, Paulina Gałązka:

Myślisz, że skończy karierę?

Boże, mam nadzieję, że nie - opowiedziała Paulina Gałązka.

W wywiadzie z Party.pl, Paulina Gałązka nie szczędziła słów uznania, do tego, co w ostatnim czasie zrobiła Doda. Zachęcamy do obejrzenia naszej rozmowy z aktorką.

