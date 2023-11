Bogna Sworowska mimo upływu lat cieszy się doskonałą formą i zaskakuje rewelacyjnym wyglądem za każdym razem, kiedy pojawia się na ściance. Modelka zdradziła Party.pl sekret swojego wyglądu i nie ukrywa, że medycyna estetyczna pomaga, a jaki jest jej złoty sekret?

Reporteka Party.pl Urszula Grabowska w rozmowie z Bogną Sworowską zapytała o sekret doskonałego wyglądu II wicemiss Miss Polonii z 1987. Wiemy, jak o swoją urodę dba Bogna Sworowska. Okazuje się, że pozytywne myślenie i radość z życia to podstawa.

Jeszcze go nie znam, dopiero go poznaje. Myślę, że obojętnie co byśmy zażyły i co sobie zaaplikowały, to jeśli nie będziemy miały radości życia, którą trzeba wykrzesać z siebie samemu, żeby nam się chciało, żeby pracować, to myślę, że to jest clou tego, żeby być żywotnym.

powiedziała wprost Bogna Sworowska.