Blanka Lipińska słynie raczej z ciętego języka i wyjątkowej bezpośredniości. Fani celebrytki przywykli do tego, że wprost mówi, co myśli... nawet na najbardziej drażliwe tematy. W rozmowie z naszym reporterem miała okazję odnieść się do ostatnich wypowiedzi Anny Marii Siekluckiej, która znów zdaje się próbować odciąć od serii filmów "365 dni".

Choć pierwsza produkcja z serii filmów "365 dni" miała swoją premierę w 2020 roku, temat regularnie powraca. Początkowo to sami widzowie byli poważnie podzieleni, zalewając obraz raz pochwałami, a innymi razem krytyką. Ostatnio natomiast oliwy do ognia dolewa Anna Maria Sieklucka, która choć wcielała się w główną bohaterkę, dziś stara sukcesywnie odcina się od produkcji.

Aktorka nie szczędzi gorzkich słów, podkreślając, że obecnie inaczej patrzy na film i nie zgadza się z jego wartościami. Do jej wypowiedzi szybko miała okazję odnieść się sama Blanka Lipińska. W rozmowie z naszym reporterem wbiła szpilę Siekluckiej, przyznając, że jej wachlarz ról filmowych jest raczej niewielki.