Barbara Bursztynowicz wyjawiła to o zachowaniu Michała Kassina. Fani nie znali go od tej strony
Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin za moment staną do walki o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". W rozmowie z naszym reporterem aktorka opowiedziała o przygotowaniach i o... zachowaniu tanecznego partnera. Fani nie znali go od tej strony.
Uczestnicy 17. edycji "Tańca z gwiazdami" są już na ostatniej prostej przygotowań. Show rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 14 września. Wszystkie pary wykorzystują więc ostatnie chwile na intensywne treningi, doszkalając choreografię. W międzyczasie, w rozmowie z naszym reporterem, nieco więcej opowiedzieli o tym Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Aktorka zaskoczyła wyznaniem o swoim partnerze.
Barbara Bursztynowicz ujawniła to ws. Michała Kassina
Jak możemy się domyślić, treningi do "Tańca z gwiazdami" nie należą do najłatwiejszych zadań. Konieczna jest koncentracja, pełne skupie i przede wszystkim - zaangażowanie. Tancerze muszą możliwie jak najlepiej przygotować swoich partnerów do walki o Kryształową Kulę, co niekiedy wiążę się ze sporym rygorem.
Potwierdziła to w rozmowie z naszym reporterem Barbara Bursztynowicz, która zdradziła, że Michał Kassin, choć na co dzień jest niezwykle empatyczną i ciepłą osobą, potrafi twardo dyktować polecenia.
Im bliżej końca, tym bardziej zmienia się ton jego... ton głosu. Na początku bardzo był ciepły, wyrozumiały: ''Basiu, wszystko przed nami'', a teraz: ''Nie tak! No nie!''
Aktorka zdradziła nam również, w jaki sposób tancerz zwraca się do niej, gdy emocje zaczynają sięgać zenitu.
Co powiedziała? Obejrzyj wideo i się przekonaj!
Zobacz także: Tuż przed "Tańcem z gwiazdami" zadaliśmy to pytanie Kassinowi, a Bursztynowicz aż zatkała uszy. Wszystko się nagrało