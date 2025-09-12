Uczestnicy 17. edycji "Tańca z gwiazdami" są już na ostatniej prostej przygotowań. Show rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 14 września. Wszystkie pary wykorzystują więc ostatnie chwile na intensywne treningi, doszkalając choreografię. W międzyczasie, w rozmowie z naszym reporterem, nieco więcej opowiedzieli o tym Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Aktorka zaskoczyła wyznaniem o swoim partnerze.

Barbara Bursztynowicz ujawniła to ws. Michała Kassina

Jak możemy się domyślić, treningi do "Tańca z gwiazdami" nie należą do najłatwiejszych zadań. Konieczna jest koncentracja, pełne skupie i przede wszystkim - zaangażowanie. Tancerze muszą możliwie jak najlepiej przygotować swoich partnerów do walki o Kryształową Kulę, co niekiedy wiążę się ze sporym rygorem.

Potwierdziła to w rozmowie z naszym reporterem Barbara Bursztynowicz, która zdradziła, że Michał Kassin, choć na co dzień jest niezwykle empatyczną i ciepłą osobą, potrafi twardo dyktować polecenia.

Im bliżej końca, tym bardziej zmienia się ton jego... ton głosu. Na początku bardzo był ciepły, wyrozumiały: ''Basiu, wszystko przed nami'', a teraz: ''Nie tak! No nie!''

Aktorka zdradziła nam również, w jaki sposób tancerz zwraca się do niej, gdy emocje zaczynają sięgać zenitu.

Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin, fot. Piętka Mieszko/AKPA

