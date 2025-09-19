71-letnia Barbara Bursztynowicz już w najbliższą niedzielę znów stanie na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Niezmiennie partnerować będzie jej Michał Kassin, z którym wydaje się, że nawiązała bliską relację. Czy tak rzeczywiście jest? Odpowiedziała bez ogródek.

Barbara Bursztynowicz szczerze o Michale Kassinie

Jeszcze kilka miesięcy temu wielu widzów krytycznie oceniało udział 71-letniej Barbary Bursztynowicz w "Tańcu z gwiazdami". Raptem jeden odcinek wystarczył, by całkowicie zmienili zdanie i dziś wyrażają ogromny podziw dla aktorki. Po jej debiucie na parkiecie nawet uraczyli ją owacjami na stojąco. Mimo to, w rozmowie z naszym reporterem 71-latka stwierdziła, że wypada gorzej na tle pozostałych uczestników.

Wspomniała również o swoim tanecznym partnerze, Michale Kassinie, którego stosunek do niej mocno ją zaskoczył. Jak się okazało, aktorka obawiała się, że spora różnica wieku może stanowić problem chociażby w komunikacji. Wciąż jednak nie może wyjść z podziwu, jak ciepło została przez 32-latka przyjęta.

Pokazaliśmy, jak przez ten miesiąc mogą się do siebie zbliżyć osoby w różnym wieku. To niesamowite, jak Michał przyjął mnie z taką oczywistością, normalnością. Tak jakby nie było przepaści, a przecież różnica jest ogromna. Nie dawał mi odczuć tego nawet przez sekundę. Ja starałam się nie widzieć w nim jakiegoś młodego człowieka

Barbara Bursztynowicz odniosła się również do krytycznych dość oceń jurorów. Czy żałuje udziału w "Tańcu z gwiazdami"?

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

