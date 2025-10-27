Bagi szczerze o odpadnięciu Kaczorowskiej i Rogacewicza. Te słowa mogą zaskoczyć
Wielkimi krokami zbliża się finał jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", tymczasem z programem pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Werdykt spotkał się z falą kontrowersji w mediach społecznościowych. Jak zareagował Bagi?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zawalczą już o Kryształową Kulę. Tancerka i aktor pożegnali się z programem w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Zapytaliśmy Mikołaja Bagińskiego, czy spodziewał się odpadnięcia programowej konkurentki. Jego odpowiedź może zaskoczyć.
Bagi o odpadnięciu Kaczorowskiej z "Tańca z Gwiazdami"
Trwa jubileuszowa edycja uwielbianego przez widzów show "Taniec z Gwiazdami". Za nami siódmy odcinek programu, w którym z dalszą rywalizacją pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Takiego werdyktu nie spodziewali się widzowie programu, co doskonale widać, przeglądając komentarze w mediach społecznościowych. Zapytaliśmy Mikołaja Bagińskiego i Magdę Tarnowską, czy przewidywali taki obrót spraw?
Nie spodziewaliśmy się kompletnie. Madzia mówi mi realnie co odcinek, że w tym programie może się zadziać wszystko. My jesteśmy świadomi, że w internecie jest bardzo dużo fanów, którzy nas śledzą. Ale od drugiego odcinka ja naprawdę przychodzę tutaj z pełnymi gaciami, bo Madzia mi co chwilę powtarza, że w tym programie może się zdarzyć wszystko
A jak na pytanie naszego reportera odpowiedziała Magda Tarnowska? Zobaczcie koniecznie, oglądając wideo.
Zobacz także: