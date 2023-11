Anna Mucha miała poważne problemy ze zdrowiem! Okazuje się, że jakiś czas temu stan aktorki był na tyle poważny, że musiała znaleźć się pod opieką specjalistów. Anna Mucha do tej pory nie opowiadała o tamtych wydarzeniach, ale teraz zdradziła swoim fanom, dlaczego trafiła do szpitala. Kilka dni temu gwiazda "M jak miłość" przyznała, że zaszkodziła jej... dieta pudełkowa!

W miniony piątek Anna Mucha nagrała relację na InstaStories podczas której ogłosiła, że piątek będzie dla niej dniem bez plastiku. Gwiazda "M jak miłość" opowiadała wówczas, jak na co dzień ogranicza plastik w swoim domu i przyznała, że jakiś czas temu przestała nawet korzystać z diety pudełkowiej. Dlaczego? Okazuje się, że miała poważne problemy ze zdrowiem przez plastik, w który były pakowane jej posiłki!

Być może przyjęłam w drobnych dawkach taką ilość plastiku, że mój organizm nie toleruje diet pudełkowych. Nie jest to kwestia kubków smakowych tylko zdecydowanej nietolerancji organizmu. Czym się to objawia? Zaczyna się od zmian na skórze, widocznych, coraz bardziej kłopotliwych, coraz trudniejszych do opanowania. Zmian na twarzy, ciele, których zdecydowanie bym sobie nie życzyła. Kilka razy chciałam wytrwać w diecie pudełkowej. Po kilku miesiącach stosowania diety pudełkowej, krótko mówiąc wysiadała mi wątroba, albo tarczyca zaczęła się buntować. I lądowałam w szpitalu. Nie jest to kwestia jednej firmy cateringowej. Nie jest to kwestia smaku. Nic nie wygra dla mnie ze świeżo przygotowanym posiłkiem z dobrych produktów- wyznała Anna Mucha.